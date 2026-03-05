FIANO ROMANO – “Quando c’era l’Unità”, Giuliano Ferilli presenta il libro dell’associazione “Strisciarossa”

E’ intitolato “Quando c’era l’Unità – La storia vista dal giornale fondato da Antonio Gramsci” ed è il nuovo libro di “Strisciarossa”, l’associazione di promozione sociale fondata da un collettivo di giornalisti provenienti dal quotidiano L’Unità.

Si tratta di un racconto corale scritto da 39 firme del quotidiano che hanno rievocato, in occasione del centenario della fondazione dell’Unità, avvenimenti importanti che seguirono come giornalisti.

Giuliano Ferilli insieme a Walter Veltroni e Bianca Berlinguer

Il libro verrà presentato mercoledì 18 marzo 2026 presso la Sala delle Armi del Castello Orsini di Fiano Romano e parteciperanno esponenti politici e della società civile tra cui l’onorevole Livia Turco, il critico cinematografico Antonio Crespi, il regista Andrea Segre, il giornalista Pietro Spataro e Giuliano Ferilli, dipendente pubblico, corrispondente da Fiano per “Paese Sera”, segretario del PCI fianese, dirigente del Partito Comunista Italiano, intimo amico del Segretario Enrico Berlinguer e padre dell’attrice Sabrina Ferilli.

Secondo l’amministrazione comunale, l’evento contribuirà ad accrescere e promuovere l’immagine di Fiano Romano individuata spesso come sito per importanti iniziative culturali e di grande valore culturale.

Per questo lo scorso 27 febbraio con la delibera numero 37 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – la giunta comunale guidata dal sindaco Davide Santonastaso ha concesso il patrocinio all’Associazione di Promozione Sociale Strisciarossa e l’utilizzo a titolo gratuito della Sala delle Armi.

A tal proposito la giunta sottolinea che l’articolo 5 comma 2 del Regolamento Comunale per l’utilizzo di immobili comunali non vieta la possibilità di poter distribuire delle copie dei manufatti sotto la ricezione di un’erogazione liberale a condizione che non sopraggiungano i presupposti lucrativi vietati dalla vigente normativa regolamentaria, vale a dire che l’evento dovrà mantenere comunque garantito l’accesso gratuito e che mantenga la sua rilevanza per la comunità.

La presentazione di “Quando c’era l’Unità – La storia vista dal giornale fondato da Antonio Gramsci” si inserisce in un più ampio ciclo di incontri che ha già visto la partecipazione di Walter Veltroni e che vedrà prossimamente la presenza del politico Antonio Bassolino e dello scrittore Maurizio de Giovanni.