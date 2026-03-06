TIVOLI – Scuole chiuse per la Fiera di San Giuseppe

E’ uno degli eventi più attesi dell’anno con centinaia di banchi allestiti nelle vie del centro storico, interessando anche gli spazi antistanti alcuni degli edifici scolastici.
Per questo giovedì prossimo 19 marzo, in occasione della tradizionale Fiera di San Giuseppe, saranno sospese le attività didattiche ed educative in tutti gli Istituti scolastici ed educativi, pubblici e privati, della Città di Tivoli.
Lo stabilisce l’ordinanza numero 78 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – firmata ieri, giovedì 5 marzo dal sindaco Marco Innocenzi.