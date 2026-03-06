PALOMBARA SABINA – Un ascensore nel Centro storico contro le barriere architettoniche

A Palombara Sabina è in corso la realizzazione di un ascensore pubblico che collegherà Piazza Vittorio Veneto con Via Binaghi.

Si tratta di un progetto fortemente voluto dall’Assessorato ai Lavori Pubblici, guidato da Ilenia Franconi, finanziato dalla Regione Lazio con 159.117 euro e 4 centesimi e finalizzato all’abbattimento delle barriere architettoniche e alla riqualificazione del centro storico.

L’intervento, iniziato nei giorni scorsi, si svolge all’interno della tromba costruita nel 2010 in occasione della prima riqualificazione di via XXIV Maggio accanto alla scalinata realizzata circa 50 anni fa tra via Binaghi e piazza Vittorio Veneto lungo la quale hanno sede alcuni uffici comunali, tra cui quelli della Polizia Locale di Palombara Sabina.

I lavori prevedono l’installazione di una cabina all’interno della tromba e la realizzazione di una fermata intermedia al piano della Polizia Locale e una in piazza Vittorio Veneto.

“Non si tratta solo di un’opera pubblica, ma di una scelta politica chiara – spiega in una nota l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Alessandro Palombi – mettere al centro le persone, i diritti e l’inclusione.

Abbattere le barriere significa costruire libertà, autonomia e futuro.

Palombara Sabina non si ferma.

Palombara Sabina cresce”.

L’ascensore pubblico rientra in un più ampio progetto dell’amministrazione per rendere più fruibile il Centro storico del Borgo: a tal proposito la Regione Lazio ha concesso un altro finanziamento di 500 mila euro per realizzare un nuovo parcheggio con una dozzina di posti auto tra via Binaghi e via Isonzo.