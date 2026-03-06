FIANO ROMANO – “Marzo Donna”, rassegna di eventi per la Giornata internazionale della donna

L’Amministrazione Comunale di Fiano Romano organizza una rassegna di eventi denominata “Marzo Donna” per celebrare la Giornata internazionale della donna con una serie di iniziative da svolgersi nel corso dell’intero mese di marzo 2026.

Lo stabilisce la delibera numero 35 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – approvata all’unanimità lunedì 23 febbraio dalla giunta comunale guidata dal sindaco Davide Santonastaso.

Con l’atto viene stanziata la somma complessiva di 7.076 euro e approvato il programma della rassegna iniziata ufficialmente domenica scorsa primo marzo Tavola Rotonda dal titolo “Apertura Marzo Donna”.

Domani, sabato 7 marzo, alle ore 17,30 al Castello Orsini si terrà la Mostra di pittura di Barbara Polisena dal titolo “Ricerca Continua”.

Domenica 8 marzo alle opre 18 nella sala polivalente “Enrico Berlinguer” Anpi presenta l’evento “La Primavera delle Antifasciste”, una Giornata dedicata a Gabriella Ferri con Francesco Fiorini: per l’occasione l’Associazione “Lando Fiorini per la Romanità” presenta “Gabriella l’ultima ciumachella” con Roberta Beba Albanesi, Stefano Indino e Luigi Maio.

Ospite speciale Nadia Borzak accompagnata da Lorenzo Ceci.

Venerdì 13 marzo alle ore 18 al Castello Orsini lo spettacolo “Sfigato tra le donne” di e con Claudio Zarlocchi regia di Francesca Nunzi.

Sabato 14 marzo alle ore 18, sempre al Castello Orsini, il concerto musicale dell’Associazione Magic Sound dal titolo “Quasi Rosa”.

Domenica 15 marzo una giornata ricca di eventi.

Alle 10,30 al Castello “Donne che si prendono cura”, un confronto con gli interventi di Flavia De Laurentis di “Komen Italia”, Gemma Todrani e Tania Turchetti.

Alle ore 17 al Castello Orsini “La Forza della Sicurezza”, una dimostrazione di autodifesa femminile, e alle ore 18 presso la Chiesa di Santo Stefano protomartire “Da Eva a Maria – Il cuore femminile nella storia di Dio”, ovvero le donne del vecchio e del nuovo testamento raccontate da don Maurizio.

Venerdì 20 marzo alle 18,30 al Castello Orsini “La vita al femminile”, rassegna di monologhi, poesie e canzoni a cura di Vagamondo, Stampa Critica e il Coro Bella Ciao dell’Anpi.

Sabato 21 marzo alle ore 19 al Castello Orsini lo spettacolo teatrale “Tra le righe, lei: parole di e per le donne” a cura del Laboratorio di scrittura creativa dell’Associazione Rinoceronte Incatenato con la partecipazione di Anna Boccolini e Veronica Rossetti.

Domenica 22 marzo alle 18 presso “I Primi della Classe Fiano Romano” si terrà il dibattito su “Il potere della scrittura e delle donne” con le professoresse Maria Bravi e Giovanna Minniti, le dottoresse Cesarina Valente e Gioia Maria Tozzi.

Seguirà “A tavola per la Solidarietà”, una cena solidale per la raccolta fondi a sostegno delle associazioni di volontariato del territorio.

Venerdì 27 marzo alle ore 18,30 al Castello Orsini va in scena lo Spettacolo musicale “Dante e le viaggiatrici”, un viaggio in musica con Dante, Marzia Luculano e Giada Villanova.

Sabato 28 marzo alle ore 18 sempre al Castello Orsini verrà presentato “Angela Bottari – Storia di una donna libera”, libro a cura dell’Associazione Malacoda.

Domenica 29 marzo alle 8 al Castello Orsini va in scena lo spettacolo di varietà “Mes Dames” con Francesca Nunzi, Arianna Bonardi, Miss Jessyne, Claudio Zarlocchi.