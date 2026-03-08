GUIDONIA – 8 Marzo, corso di difesa personale per le donne

Cronaca, Tiburno Quotidiano / 8 Marzo 2026

Iniziativa dell’associazione “Ars Pugnandi Roccatanica” patrocinata dall'assessorato Pari Opportunità

Questa mattina, domenica 8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’associazione sportiva “Ars Pugnandi Roccatanica” ha organizzato l’evento “Women security program”, dedicato alla sicurezza femminile e alla difesa personale, realizzato con il patrocinio della Città di Guidonia Montecelio.

Un appuntamento pensato per offrire alle partecipanti strumenti di consapevolezza e competenze utili ad affrontare situazioni di rischio, promuovendo al tempo stesso una cultura del rispetto e dell’autodeterminazione.

“E’ stato un momento formativo, ma anche simbolico, per ricordare che l’8 marzo non è solo celebrazione, ma soprattutto impegno quotidiano per i diritti, la libertà e la sicurezza delle donne”, ha evidenziato l’assessore alle Pari Opportunità Cristina Rossi.

