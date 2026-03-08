CALCIO- Guidonia-Samb 0-1: disastro rossoblù

Allo stadio “Città dell’Aria” di Guidonia, nel girone B di Serie C, i rossoblù, quattordicesimi in classifica, incontrano la Sambenedettese, penultima in campionato. Nessuna delle due squadre arriva da risultati entusiasmanti. Proprio come il Guidonia, che nel giorno che doveva essere quello della svolta, mister Ginestra mette in campo la sua formazione a cui ha chiesto cuore oltre che lo svolgimento del “compitino”.
Una partita che nel primo tempo regala poche emozioni. Dopo due tiri fuori bersaglio della Sambenedettese, solo al 33’ arriva il primo tiro in porta dei rossoblù con Spavone: tiro forte ma centrale.
Al 38’ Ginestra chiama l’attenzione dell’arbitro per un possibile fallo da rigore, ma il direttore di gara rimane fermo sulla sua posizione e non concede il penalty. Sembra infatti che Spavone si sia lasciato cadere, anche se il contatto appare esserci.
Il primo tempo si chiude sullo 0-0.
Al 51’ Eusepi porta in vantaggio la Sambenedettese con un gol facile da pochi metri dalla porta.
Al 55’ arriva il ritorno in campo, molto atteso, di Tounkara nel Guidonia, acclamato in settimana dalla tifoseria. Incredibilmente però lo stesso Tounkara viene prima ammonito e poi espulso, mettendo ancora più in difficoltà il Guidonia.
Ora la situazione per mister Ginestra si complica tantissimo e non si sa se la società sarà disposta a concedere un ulteriore bonus oppure se si arriverà all’esonero, ormai richiesto da molti tifosi rossoblù.