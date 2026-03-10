GUIDONIA – Marciapiedi sicuri, approvato il progetto da 100 mila euro

Con la Determinazione Dirigenziale numero 15 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata giovedì 5 marzo dal dirigente ai Lavori Pubblici del Comune di Guidonia Montecelio Flavio Fabietti è stato approvato il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria dei marciapiedi con abbattimento delle barriere architettoniche per un importo complessivo di 93.756 euro e 10 centesimi.

L’intervento rientra nell’ambito del Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) e l’amministrazione comunale ha stanziato una somma pari a 100.00 euro.

Le opere interesseranno due itinerari strategici per la viabilità cittadina:

* Itinerario A-3: da via Roma (intersezione con via Luigi Spallacci) a via dell’Unione;

* Itinerario A-4: da via Leonardo Da Vinci a via dell’Unione.

”I lavori – spiega in un comunicato stampa l’assessore ai Lavori pubblici Mario Proietti -, in continuità con gli interventi già eseguiti, prevedono il rifacimento e adeguamento di altri marciapiedi.

Questi due itinerari strategici sono presenti nel Piano approvato nel 2023 e hanno l’obiettivo di migliorare la percorribilità pedonale e la realizzazione di percorsi accessibili per persone con disabilità.

Stiamo procedendo, inoltre, alla realizzazione di passaggi pedonali rialzati in varie frazioni per consentire una maggiore sicurezza stradale e pedonale”.