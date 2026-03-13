TIVOLI – Bagni sempre in festa, le giostre un altro mese davanti alle scuole

L’obiettivo dichiarato è valorizzare l’aggregazione sociale e far svagare i turisti e i residenti del territorio Tiburtino.

Per questo resterà un altro mese l’attività temporanea di spettacolo viaggiante all’interno dell’area di parcheggio all’angolo tra Via Filippo Brunelleschi e Via Tommaso Neri davanti alle scuole del quartiere di Tivoli Terme.

Lo stabilisce la delibera numero 63 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – approvata oggi, venerdì 13 marzo, dalla giunta comunale guidata dal sindaco Marco Innocenzi.

Con l’atto viene accolta la richiesta di proroga di esercizio dell’attività di spettacolo viaggiante all’interno del parcheggio dall’11 marzo al 6 aprile 2026 presentata da un imprenditore del quale nella delibera di giunta viene oscurato il nome e cognome.

Vale la pena ricordare che il 4 febbraio scorso con la delibera numero 20 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – la giunta Innocenzi ha approvato la proposta dell’Assessora alle Attività Produttive Clizia Lauri ed autorizzato Filiberto D’Ignazio ad esercitare dal 12 febbraio al 10 marzo 2026 l’attività temporanea di spettacolo viaggiante all’interno dell’area di parcheggio davanti alle scuole di Bagni (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

L’esercizio dell’attività è sempre subordinato al rilascio della concessione di suolo pubblico e della relativa licenza temporanea di spettacolo viaggiante.