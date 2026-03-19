MENTANA – Arriva il nuovo campo da calcio, via ai lavori da 2 milioni di euro

Il Comune di Mentana avrà un nuovo campo sportivo da calcio.

Lo stabilisce la determina numero 3 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata martedì 17 marzo dal dirigente dell’Ufficio Speciale Strategico Temporaneo Fabio Di Stefano.

Con l’atto viene aggiudicata definitivamente la procedura gara d’appalto negoziata per la realizzazione del nuovo impianto sportivo al “Consorzio Stabile Build Scarl” di Roma in virtù delle migliorie tecniche offerte e del ribasso economico dell’11,82% sul prezzo dei lavori e del 35% sul costo della progettazione esecutiva.

L’importo dell’appalto è di 1.496.637,72 oltre oneri ed Iva di Legge.

Alla gara avevano partecipato altre 5 società specializzate: “AR.CO. Edil”, “Unyon Consorzio Stabile S.C. a R.L.”, “Conart Società Consortile a r.l.”, “CO.GE.CO. Costruzioni e Appalti s.r.l.” e “Research Consorzio Stabile S.C. a R.L.”.

Per realizzare il nuovo campo sportivo da calcio il Comune di Mentana ha contratto un mutuo presso Cassa Depositi e Prestiti spa per un importo pari a due milioni 8.284 euro e 11 centesimi.

Il campo sorgerà in zona via Caracciolo e i lavori inizieranno presumibilmente nel mese di giugno, al termine della progettazione esecutiva.

”È un importante traguardo, molto atteso dalla città e dagli sportivi di Mentana, opera necessaria per permettere ai nostri ragazzi di esercitarsi nello sport agonistico più praticato dai giovani – ha detto l’assessore Daniele Angelini, promotore dell’opera – Un’idea di città, e di urbanistica della città, che grazie anche alla realizzazione in divenire di altre attrezzature sportive nello stesso sito, e di altre realizzate e in fase di realizzazione in altri siti (come la pista ciclabile Mentana-Monterotondo, il percorso ciclopedonale nella riserva Nomentum, il campo da street Basket, la pista di pattinaggio a rotelle), caratterizza Mentana come città sempre più vocata allo sport e alla salute fisica.

Dopo aver calcato tutti noi mentanesi la pozzolana del mitico Campo Finozzi (e per questo ringraziamo la lungimiranza di don Vincenzo e la benevolenza della parrocchia), oggi potremo usufruire di una struttura moderna e che lancerà i nostri ragazzi nell’olimpo del divertimento e nell’impegno dell’agonismo.

Avanti così!”.