GUIDONIA – Scontro frontale sulla Nomentana Bis: un conducente ferito, l’altro illeso

Drammatico incidente stradale oggi pomeriggio, giovedì 19 marzo, sulla strada provinciale Nomentana bis, a Guidonia Montecelio.
Il bilancio è di due auto distrutte e di un ferito in ospedale.
Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il fatto è avvenuto verso le ore 16 all’altezza del chilometro 2 della super-strada che collega via Palombarese a Mentana.
Sopra e sotto, le due auto coinvolte nel drammatico scontro frontale sulla via Nomentana Bis a Guidonia
Stando ai primi rilievi della Polizia Locale di Guidonia Montecelio, una Fiat 500 condotta da un 50enne italiano di Roma viaggiava in direzione Mentana, mentre sull’opposta corsia di marcia verso Roma procedeva una Renault Twingo guidata da un 45enne romano.
Per cause in corso di accertamento, le due auto si sono scontrate frontalmente.
Un impatto devastante.
Sul posto sono intervenute ambulanze del 118.
Miracolosamente illeso il conducente della Fiat, medicato sul luogo dell’incidente.
Ferito, ma cosciente e vigile, il guidatore della Renault che è stato trasportato all’ospedale Sant’Andrea di Roma in codice rosso per dinamica.
Sul posto per i rilievi gli agenti del Servizio Sicurezza Infortunistica Stradale (Ssis) della Polizia Locale di Guidonia Montecelio: una corsia della via Nomentana Bis è stata chiusa ed è stato istituito il senso unico alternato fino alle ore 19,20.
Il traffico ha subito rallentamenti.