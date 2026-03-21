CALCIO – Guidonia, un pari che muove la classifica

Allo stadio “Città dell’Aria”, il Guidonia Montecelio 1937 FC torna al suo risultato più frequente: un pareggio. Finisce 0-0 contro la Vis Pesaro.
La continuità però premia la squadra di Ciro Ginestra, che sale a quota 36 punti e raggiunge il 12° posto in classifica. Resta il rammarico per l’occasione mancata: nella ripresa, Starita spreca la palla del match fallendo un calcio di rigore, non riuscendo così a regalare ai rossoblù tre punti che avrebbero praticamente blindato la salvezza.
Ora per il Guidonia c’è la trasferta sul campo del Campobasso FC. I rossoblù potranno affrontarla con maggiore serenità, senza l’assillo di dover a tutti i costi centrare l’obiettivo stagionale della permanenza in categoria.