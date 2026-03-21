TIVOLI – “CinemaSarà”, gli studenti dell’Istituto Volta esperti del Grande Schermo

Tre giorni per riflettere tutti insieme sul futuro del cinema ed elaborare una serie di proposte.

Alessandro Grassi e Luigi Lena, studenti dell’Istituto Alessandro Volta di Tivoli

Così per il secondo anno consecutivo, Alessandro Grassi e Luigi Lena, studenti dell’Istituto Tecnico Tecnologico Statale Alessandro Volta di Tivoli, sono stati selezionati come delegati dell’Edizione 2026 di “CinemaSarà 10 azioni per salvare il cinema adesso!”, la quinta edizione del forum nazionale dedicato alle nuove generazioni che riflette sul futuro del cinema insieme ai suoi spettatori più giovani tenutosi da giovedì 19 a oggi, sabato 21 marzo, a Milano, presso Cineteca Milano MIC e CX – Milan Bicocca.

Sopra e sotto, due momenti del forum “CinemaSarà 10 azioni per salvare il cinema adesso!”

Il progetto, realizzata nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, promosso dal Ministero della Cultura e Ministero dell’Istruzione e del Merito, nasce per coinvolgere direttamente ragazze e ragazzi tra i 16 e i 19 anni in un percorso di formazione, confronto e cittadinanza attiva. Attraverso incontri, dibattiti e momenti di lavoro condiviso, i partecipanti sono chiamati a riflettere su come il cinema possa evolversi nel prossimo futuro, individuando nuove idee, strumenti e strategie per rafforzarne il ruolo culturale e sociale.

Accompagnati dalla docente referente e coordinatrice dei “Progetti Cinema”, la Professoressa Cristina Leoni, durante le tre giornate del forum Alessandro Grassi e Luigi Lena hanno lavorato insieme ad altri studenti delle scuole superiori di 14 regioni italiane a una serie di tavoli tematici dedicati alle principali sfide del settore: i nuovi spazi per il cinema e il ruolo delle sale come luoghi di socialità; i festival e i nuovi territori di incontro con il pubblico; le storie e i contenuti che il pubblico giovane vorrebbe vedere sul grande schermo; le nuove frontiere tecnologiche, tra realtà virtuale, videogame e intelligenza artificiale; e i nuovi mestieri dell’audiovisivo, con particolare attenzione ai percorsi di orientamento e formazione.

Al termine dei lavori, i partecipanti hanno elaborato un Decalogo sul cinema del futuro, una serie di proposte e indicazioni che raccolgono il punto di vista delle giovani generazioni sul rapporto tra cinema, tecnologia, scuola e società. Negli anni, i decaloghi di CinemaSarà hanno dato origine a progetti concreti dedicati al pubblico giovane, tra cui piattaforme digitali, community di appassionati e percorsi educativi legati al linguaggio audiovisivo.

Tra le iniziative presentate durante l’edizione 2026 figurano la community ControCampo, nata per mettere in rete giovani appassionati di cinema e festival, e le attività del programma internazionale The Film Corner Clubs 2026–2028 – From Virtual to Real, dedicate allo sviluppo di nuovi strumenti educativi per la didattica del cinema. È inoltre prevista la presentazione dell’installazione di intelligenza artificiale “A tu per tu con Charlie Chaplin”, un’esperienza interattiva che permette al pubblico di dialogare virtualmente con una delle figure più iconiche della storia del cinema.

Alessandro Grassi e Luigi Lena insieme alla Professoressa Cristina Leoni

Alessandro Grassi e Luigi Lena hanno sottolineato l’importanza di questa esperienza, l’entusiasmo e la passione con cui hanno lavorato durante le tre giornate, la speranza e la prospettiva di arrivare alla Mostra del Cinema di Venezia in qualità di giurati.

“Sono orgogliosa e commossa per vedere l’impegno di tutti i ragazzi partecipanti e la restituzione dei lavori nella giornata conclusiva – commenta la Professoressa Cristina Leoni – L’augurio è che possano arrivare a Venezia e che in futuro possano continuare ad inseguire le loro passioni e a far emergere i loro talenti.

I ringraziamenti vanno a tutto il team di Cinemasarà, all’AFIC film Festival, a Luciana Burlin, ai ragazzi e a tutti coloro che ci sostengono”.