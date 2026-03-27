ROMA EST – Un pino crolla in via Tiburtina: due feriti e 5 auto distrutte

Due feriti e 5 auto distrutte.

E’ il bilancio del drammatico incidente avvenuto oggi pomeriggio, venerdì 27 marzo, in via Tiburtina nel quartiere di San Lorenzo a Roma.

Secondo una nota del Comando provinciale dei vigili del fuoco, verso le ore 14,30 un albero di alto fusto è ceduto all’altezza del civico 56 travolgendo 5 autovetture.

Al momento risultano 2 persone coinvolte, leggermente ferite ed assistite dal personale del 118.

Sul posto sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco che stanno operando per la messa in sicurezza dell’area chiusa momentaneamente al traffico pedonale e veicolare.