Primavera in concerto: inizia la Terza Stagione di “Musica Est”

L’arrivo della bella stagione porta con sé, in provincia, la brezza di una serie di eventi culturali di altissimo livello, alcuni nuovi, altri divenuti ormai appuntamenti fissi della programmazione primaverile dell’area a Est di Roma.

Tra questi ultimi, impossibile non annoverare la Terza Stagione della rassegna concertistica Musica Est, ideata da un affiatato team di docenti di strumento attivi negli istituti comprensivi a indirizzo musicale di Palombara Sabina, Tivoli Terme e San Cesareo, con l’intento di coinvolgere i propri allievi nell’organizzazione di una serie di appuntamenti che possano avvicinare un pubblico sempre più vasto alla fruizione di musica dal vivo eseguita da musicisti di altissimo livello, senza dover necessariamente raggiungere teatri e auditorium della Capitale.

La ricetta, dunque, è la stessa degli anni precedenti, ma quest’anno i professori Francesco Cipriani, Pierluigi D’Amato, Riccardo Ospici, Francesca Timperi e Maurizio Tisei, in collaborazione con l’Associazione Officine Musicali Romane, hanno introdotto un’importante novità: i concerti, che fino alla scorsa stagione si sono svolti tra Tivoli Terme e Palombara Sabina, quest’anno si terranno anche a Tivoli e San Cesareo, ampliando il raggio d’azione di una manifestazione la cui qualità non può che spingerci ad auspicarne una diffusione sempre maggiore negli anni a venire.

Il primo appuntamento è previsto per sabato 28 marzo 2026 alle ore 17:30 presso le Scuderie Estensi in Piazza Garibaldi a Tivoli e vedrà esibirsi, in uno straordinario concerto pianistico a quattro mani, Vera Mazzotta e Francesco Buccarella, i quali si cimenteranno in un’interessante rielaborazione de Le Fontane e i Pini di Roma di Ottorino Respighi e del Carnevale degli Animali di Camille Saint-Saens.

Il duo Mazzotta-Buccarella replicherà il giorno successivo, domenica 29, alle ore 17:00, nella suggestiva cornice di Palazzo Savelli a Palombara Sabina.

Sabato 18 aprile, invece, sul palco dell’Auditorium di San Cesareo, sarà la volta del duo marimba-vibrafono Percussion Blue Prospective, composto da Jordan Corda e Andrea Mellace, che domenica 19, a partire dalle ore 17, regaleranno un assaggio del proprio talento anche al pubblico di Palombara Sabina a Castello Savelli.

Domenica 17 maggio, a San Cesareo, sarà la volta, invece, di un eccezionale duo di chitarre costituito da Gian Marco Ciampa e Pietro Locatto.

La stagione si concluderà domenica 7 giugno con un imperdibile Gran Galà, una serata speciale all’insegna della musica che avrà luogo, a partire dalle ore 18, presso il ristorante “Dai Cesari” a Palombara.

Un programma denso e interessante come sempre, dunque, che anticipa già la consapevolezza che, anche quest’anno, quando l’ultima nota si sarà dissolta nel silenzio, ancora una volta la musica si sarà mostrata capace di veicolare tutta quella intangibile bellezza che le parole non riescono a contenere.