TIVOLI – Fascia Blu a tariffa agevolata, i comunisti: “La giunta Innocenzi si è fatta lo sconto da sola”

In riferimento all’articolo TIVOLI – Fascia Blu, i dipendenti del Comune pagheranno come i residenti, da Massimiliano Rossini, Segretario della Federazione di Rifondazione Comunista di Tivoli, riceviamo e pubblichiamo:

“La maschera è caduta.

La decisione di concedere tariffe agevolate per le strisce blu ai dipendenti comunali e, inevitabilmente, ai membri della Giunta, non è solo un atto di arroganza, ma una discriminazione intollerabile verso i cittadini di Tivoli.

Il trucco del “Super-Residente”

Bisogna spiegare bene ai cittadini lo scempio che si sta compiendo.

A Tivoli, un residente vero ha diritto ad agevolazioni solo nella propria zona di residenza.

Se un abitante di Villa Adriana o Campolimpido si sposta in centro, deve pagare la tariffa piena e salatissima prevista dalla Delibera n. 187 del 2025.

Con questa nuova mossa, invece, la Giunta crea una casta di “Super-Residenti di Ufficio”: dipendenti del Comune e Assessori che, pur non vivendo in centro (e magari neanche a Tivoli!), potranno parcheggiare a prezzi stracciati sotto il posto di lavoro.

Un privilegio che viene negato all’operaio, al commerciante e all’infermiere dell’ospedale.

Avete tradito le promesse elettorali!

Dov’è finito quel “senso dell’ascolto” che tanto sbandieravate durante la campagna elettorale?

Una volta seduti sulle poltrone di Palazzo San Bernardino, l’ascolto è diventato sordità verso i bisogni dei cittadini e favoritismi per chi sta dentro al “palazzo”.

Questa è la nostra vittoria politica.

È da un anno che conduciamo questa battaglia.

La mozione presentata dalla consigliera Francesca Chimenti, nata su nostro suggerimento, chiedeva l’annullamento totale delle tariffe.

Persino il PD ha votato la mozione riconoscendo che avevamo ragione.

Oggi la Giunta, messa all’angolo, invece di annullare il salasso per tutti, si auto-assegna lo sconto.

Avete dunque ammesso pubblicamente che le tariffe dei parcheggi a Tivoli sono davvero alte, altrimenti non perdevate il vostro tempo e il nostro denaro per produrre questo cattivo lavoro. Lo avete fatto perché sapete che i tiburtini vengono “spennati” ogni giorno e avete voluto mettere in salvo i vostri privilegi.

Perché due pesi e due misure?

Perché il dipendente comunale sì e il lavoratore del privato o il residente di periferia no?

Vi chiediamo per l’ennesima volta l’annullamento subito: l’unica soluzione dignitosa è cancellare la Delibera 187/2025.

Le mance elettorali non ci incantano più.

Vi dice bene che non abbiamo consiglieri in aula per sputtanare questa vergogna, ma la città sta aprendo gli occhi. Avete paura della piazza perché sapete di aver tradito la fiducia dei cittadini.

La nostra missione continua: per una Tivoli senza privilegi e senza strisce blu da rapina!”.