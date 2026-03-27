Secondo il progetto di gestione – CLICCA E SCARICA IL PROGETTO DI GESTIONE - tema ispiratore del parco è l’aspetto ludico-sportivo legato a ragazzi e famiglie, per cui arredi, giochi e conformazione dei percorsi sono stati studiati in modo da offrire il massimo intrattenimento nel bosco alle generazioni più giovani.
Il cosiddetto Percorso Verde, ad una altezza di un metro dal suolo, è adatto a bimbi e ragazzi, un percorso di facile approccio anche per i bambini più piccoli che devono essere accompagnati obbligatoriamente.
Il Percorso Blu è ad una altezza dal suolo da 1,5 a 3 metri, quindi di maggiore complessità e più adatto ad utenti di maggiore età ed esperienza.
Il Percorso Rosso, adatto a ragazzi e adulti, è ad una altezza dal suolo da 2 a 5 metri, per cui di maggiore complessità e attrattiva.
Il Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili ha determinato l’importo delle tariffe inclusive di Briefing istruttivo ed equipaggiamento con DPI messi a disposizione dal Parco.
Il tempo massimo a persona per completare i percorsi è di 3 ore.
In caso si resti sui percorsi più di 3 ore è dovuta una integrazione del biglietto pari ad un extra di € 3,00 per ogni ora per persona.
Gli orari minimi del servizio, salvo condizioni metereologiche avverse sono i seguenti:
BASSA STAGIONE: (da Gennaio a Aprile e da Ottobre a Dicembre) Sabato e Domenica e altri giorni festivi e prefestivi dalle ore 10.00 alle ore 16.00;
ALTA STAGIONE (da Maggio a Settembre ): Tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 19.00;
BASSA STAGIONE
Percorso acrobatici adulti: • € 12,00 a persona;
Percorso acrobatici ragazzi: • € 8,00 a persona;
Percorso bambini: • € 3,00 a persona.
ALTA STAGIONE
Percorso acrobatici adulti: • € 15,00 a persona;
Percorso acrobatici ragazzi: • € 12,00 a persona;
Percorso bambini: • € 5,00 a persona
Per i residenti nel Comune di Palombara Sabina è prevista una agevolazione del 20%.