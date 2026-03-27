Sabato 4 aprile alle ore 10 il Parco Regionale dei Monti Lucretili inaugura “Sabina Experience” , un progetto dedicato alla valorizzazione del territorio e alla promozione di attività all’aria aperta per cittadini, famiglie e visitatori.

Al taglio del nastro interverranno il Presidente del Parco dei Monti Lucretili Marco Piergotti, gli assessori regionali Elena Palazzo e Giancarlo Righini, oltre al sindaco e deputato Alessandro Palombi.

riunisce tutte le discipline sportive svolte nel Borgo e che, tra tutte le richieste pervenute, si è aggiudicata

Il valore stimato della concessione ammonta a complessivi 422.295 euro e 08 centesimi circa pari ad un valore medio annuo di 42.229,51 euro al netto dell’IVA.

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA

Secondo il progetto di gestione – CLICCA E SCARICA IL PROGETTO DI GESTIONE - tema ispiratore del parco è l’aspetto ludico-sportivo legato a ragazzi e famiglie, per cui arredi, giochi e conformazione dei percorsi sono stati studiati in modo da offrire il massimo intrattenimento nel bosco alle generazioni più giovani.

Il gestore dovrà realizzare 3 percorsi acrobatici adatti ad intrattenere bambini e ragazzi fino a 14 anni e famiglie.

Il cosiddetto Percorso Verde, ad una altezza di un metro dal suolo, è adatto a bimbi e ragazzi, un percorso di facile approccio anche per i bambini più piccoli che devono essere accompagnati obbligatoriamente.

Il Percorso Blu è ad una altezza dal suolo da 1,5 a 3 metri, quindi di maggiore complessità e più adatto ad utenti di maggiore età ed esperienza.

Il Percorso Rosso, adatto a ragazzi e adulti, è ad una altezza dal suolo da 2 a 5 metri, per cui di maggiore complessità e attrattiva.

Il Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili ha determinato l’importo delle tariffe inclusive di Briefing istruttivo ed equipaggiamento con DPI messi a disposizione dal Parco.

Il tempo massimo a persona per completare i percorsi è di 3 ore.

In caso si resti sui percorsi più di 3 ore è dovuta una integrazione del biglietto pari ad un extra di € 3,00 per ogni ora per persona.

Gli orari minimi del servizio, salvo condizioni metereologiche avverse sono i seguenti:

BASSA STAGIONE: (da Gennaio a Aprile e da Ottobre a Dicembre) Sabato e Domenica e altri giorni festivi e prefestivi dalle ore 10.00 alle ore 16.00;

ALTA STAGIONE (da Maggio a Settembre ): Tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 19.00;

BASSA STAGIONE

Percorso acrobatici adulti: • € 12,00 a persona;

Percorso acrobatici ragazzi: • € 8,00 a persona;

Percorso bambini: • € 3,00 a persona.

ALTA STAGIONE

Percorso acrobatici adulti: • € 15,00 a persona;

Percorso acrobatici ragazzi: • € 12,00 a persona;

Percorso bambini: • € 5,00 a persona

Per i residenti nel Comune di Palombara Sabina è prevista una agevolazione del 20%.