ARCINAZZO ROMANO – Elezioni, la cantante Annalisa Minetti candidata Consigliera comunale

La cantante Annalisa Minetti è candidata alle prossime elezioni amministrative del 24 e 25 maggio prossimi ad Arcinazzo Romano, borgo della provincia di Roma con poco più di 1200 abitanti a 850 metri sopra il livello del mare, al confine con Subiaco, Affile, Jenne e Trevi nel Lazio.

A dare la notizia è il sindaco uscente, Luca Marocchi, che tenta di bissare il successo del 2020 schierando nella sua lista la 49enne cantautrice, atleta paralimpica, modella, oltre che scrittrice, conduttrice televisiva, autrice televisiva, attrice e doppiatrice.

“È con grande orgoglio e soddisfazione che annuncio ufficialmente la candidatura di Annalisa Minetti alle prossime elezioni del Comune di Arcinazzo Romano – scrive il sindaco uscente Luca Marocchi sulla sua pagina Facebook -. Una donna straordinaria, nostra concittadina da anni, con la quale abbiamo potuto collaborare e portare già significativi eventi socio-culturali principalmente nella località Altipiani.

La sua scelta di mettersi al servizio della nostra comunità rappresenta un valore aggiunto importante per il futuro del nostro paese.

Sono certo che la sua sensibilità e la sua capacità di affrontare le sfide con forza e passione sapranno dare un contributo concreto alla crescita di Arcinazzo/Altipiani, con particolare attenzione all’inclusione, allo sport, alla cultura e al sociale”.