SUBIACO – Vandali al parcheggio multipiano: svuotati gli estintori

Una settimana fa gli estintori svuotati. Stanotte la porta del bagno pubblico danneggiata. La Città di Subiaco in balìa dei vandali. Ne è convinta l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Felice Rapone che stamane, sabato 28 marzo, sulla pagina Facebook istituzionale ha espresso “la più ferma condanna per i gravi atti di vandalismo verificatisi nella notte appena trascorsa”.

Sopra e sotto, le porte danneggiate nei bagni pubblici di Piazza della Resistenza a Subiaco In particolare, stamane nei locali adibiti a servizi igienici in Piazza della Resistenza è stata rinvenuta una porta divelta e il telaio di un’altra porta danneggiato insieme al muro. Secondo le informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, nella notte tra giovedì 19 marzo e venerdì 20 marzo ignoti avevano invece vandalizzato il parcheggio multipiano di piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa, svuotando gli estintori sul pavimento. Danneggiamenti dello stesso tipo sarebbero stati registrati anche nei mesi di dicembre 2025 e gennaio 2026. La Polizia Locale, che ha in carico le telecamere del sistema di videosorveglianza comunale, metterà le immagini a disposizione dell’amministrazione per presentare denuncia ai carabinieri.

“Si tratta di comportamenti inaccettabili, che ledono il decoro urbano, compromettono la fruibilità degli spazi pubblici e generano costi che ricadono su tutti i cittadini – si legge nel comunicato dell’amministrazione comunale di Subiaco – Tali episodi non possono essere tollerati e saranno oggetto di attenta valutazione da parte delle autorità competenti.

Questi fatti impongono una riflessione profonda sull’importanza del senso civico. I luoghi pubblici appartengono a ciascuno di noi: sono spazi condivisi che raccontano l’identità della nostra comunità e contribuiscono alla qualità della vita quotidiana. Per questo motivo, è fondamentale sentirli come propri e averne cura, nel rispetto del bene comune.

L’Amministrazione rinnova il proprio impegno nella tutela del patrimonio pubblico e invita tutti i cittadini a collaborare, segnalando eventuali comportamenti scorretti e promuovendo una cultura del rispetto e della responsabilità.

Subiaco è di tutti: difendiamola insieme”.