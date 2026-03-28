FONTE NUOVA – Ladri nella sede della Protezione civile: rubati 400 litri di gasolio

Agili e scattanti, passamontagna sulla testa, taniche e un tubo di plastica.

Così due balordi hanno fatto razzia nella sede della Protezione Civile Fonte Nuova in via Cicerone 66/A, a Tor Lupara.

A denunciarlo ai carabinieri di Mentana stamane, sabato 28 marzo, sono stati Fausto Madau, fondatore e segretario dell’associazione “VPC”, e il nipote Marco Madau, presidente dell’associazione “Violeta e Simone”.

Uno dei ladri ripreso nella sede della Protezione civile Fonte Nuova

Il fatto è avvenuto nella notte tra domenica 22 e lunedì 23 marzo.

Verso l’1,45 di notte le telecamere del sistema di videosorveglianza hanno ripreso i due ladri incappucciati scardinare il cancello d’accesso secondario in via Salvatoretto e fare irruzione.

Nel mirino è finita l’autobotte da 8 mila litri d’acqua con cui i volontari dell’Associazione di protezione civile della Regione Lazio intervengono in caso di incendi: il serbatoio del mezzo è stato prosciugato.

Nel parcheggio erano presenti anche un pick up, un bob cat, un mini escavatore e due furgoni, ma i ladri hanno fatto il “succhio” al camion con la gru che una ditta appaltatrice dei lavori per l’installazione della fibra ha lasciato in custodia nella sede della Protezione civile.

Ai carabinieri intervenuti lunedì mattina sul posto e stamane a verbale Fausto Madau e il nipote Marco Madau hanno riferito che i ladri hanno anche fatto irruzione negli uffici, forzando due finestre: nel sacco sono finiti una foto trappola da installare per il contrasto all’abbandono di rifiuti, un trapano, la cassetta degli attrezzi con alcuni documenti e due delle tre scale di alluminio presenti nella cucina da campo.

“Da anni – spiega Fausto Madau, il fondatore della Protezione Civile Fonte Nuova – subiamo furti”.