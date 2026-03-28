GUIDONIA – Incensurato a 50 anni consegna le dosi a domicilio: catturato

I suoi spostamenti non erano passati inosservati, per questo gli investigatori lo tenevano sotto controllo.

Tutti i giorni e tutto il giorno circolava a bordo di un’auto e si incontrava con i clienti: un saluto, poche parole, una stretta di mano e lo scambio droga-soldi.

E’ andata avanti così fino a ieri mattina, venerdì 27 marzo, per un italiano di 50 anni incensurato e disoccupato.

L’uomo è stato arrestato per la prima volta nella sua vita dagli agenti del Commissariato di Tivoli per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti perché trovato in possesso di circa un etto e mezzo lordo di cocaina e di 3.500 euro in contanti.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il blitz degli investigatori della Squadra Anticrimine è scattato verso mezzogiorno di ieri a Villanova di Guidonia.

Dopo un appostamento con pedinamento i poliziotti hanno bloccato il 50enne mentre consegnava una dose di cocaina ad un assuntore di droga.

Perquisito, nelle tasche gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato 18 dosi di polvere bianca del peso di circa 0,4 grammi l’una e 140 euro considerati provento dell’attività illecita.

A quel punto, è scattata la perquisizione domiciliare.

Nell’appartamento dell’uomo sono stati scoperti e sequestrati altri 250 “pezzi” di cocaina sempre del peso di circa 0,4 grammi l’uno e circa 3.500 euro, anch’essi considerati riconducibili allo spaccio di droga.

Pare che il 50enne sia rimasto recentemente senza lavoro e abbia organizzato una piccola piazza di spaccio con decine di clienti ai quali consegnava le dosi a domicilio.

Il pusher è agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto prevista per lunedì mattina 30 marzo presso il Tribunale di Tivoli.