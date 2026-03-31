TIVOLI – “Rifiuti abbandonati in via dei Pini: sos inascoltati”

Dal consigliere comunale del Partito democratico di Tivoli Alessandro Fontana e da Gabriele Catini, membro del Direttivo del Partito Democratico tiburtino, riceviamo e pubblichiamo:

“Via dei Pini è ormai diventata un problema serio, non più rinviabile.

Questa è la situazione attuale: rifiuti abbandonati, degrado evidente, condizioni igienico-sanitarie inaccettabili. Dopo numerose segnalazioni, nulla è stato risolto.

Non si tratta più solo di decoro urbano, ma di sicurezza e salute pubblica. In queste condizioni è inevitabile il rischio di proliferazione di topi e altri agenti nocivi, con conseguenze dirette per i cittadini che vivono nella zona.

Come gruppo del Partito Democratico abbiamo già rappresentato la situazione in tutte le sedi istituzionali competenti, ma ad oggi non è stata trovata una soluzione concreta.

Non possiamo più tollerare questa inerzia.

Se non arriveranno interventi immediati, porteremo formalmente la questione all’ufficio d’igiene, perché qui è in gioco la salute dei cittadini.

Via dei Pini merita rispetto.

I residenti meritano risposte”.