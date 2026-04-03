VICOVARO – Scontro frontale sulla via Tiburtina: 4 feriti

Cronaca, Tiburno Quotidiano / 3 Aprile 2026

In un'auto viaggiava una mamma con due bambini. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri della Compagnia di Tivoli

Drammatico incidente stradale oggi pomeriggio, venerdì 3 aprile, sulla via Tiburtina, nel territorio di Vicovaro Mandela.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano online Tiburno.Tv, il fatto è avvenuto verso le ore 14,30 al chilometro 52,300 della Tiburtina nel territorio di Vicovaro Mandela, di competenza della Compagnia Carabinieri di Tivoli.

Un’Alfa Romeo condotta da un pensionato era diretta a Vicovaro, mentre sull’altra corsia di marcia viaggiava una Renault Clio guidata da una donna con due bambini a bordo.

Per cause in corso di accertamento, le due vetture si sono scontrate frontalmente.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Tivoli, i vigili del fuoco e ambulanze del 118 per il trasporto dei feriti in ospedale.

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La circolazione è stata interrotta per consentire le operazioni di soccorso e rimozione dei veicoli coinvolti.

 

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