GUIDONIA – Trasforma la camera del B&B nella centrale dello spaccio, preso

Venerdì 27 marzo gli agenti del Commissariato di Polizia di Tivoli hanno tratto in arresto un cinquantenne incensurato originario di Bari ma residente nel territorio tiburtino, gravemente indiziato del reato di spaccio di sostanze stupefacenti.
Lo annuncia la Questura di Roma in un comunicato diffuso oggi, sabato 4 aprile.
Insospettiti da movimenti strani dell’uomo, gli investigatori della Squadra Anticrimine davano l’avvio ad un’attività di osservazione.
Il cinquantenne infatti, alloggiato in un B&B della zona si spostava continuamente in auto intrattenendosi con diverse persone per pochi minuti.
Dopo un’attenta attività di pedinamento, i poliziotti nella tarda mattinata del 27 marzo, sorprendevano l’uomo mentre, a bordo della sua auto, cedeva sostanza stupefacente ad un cliente a Villanova di Guidonia.
Immediatamente procedevano a perquisizione locale e personale, rinvenendo all’interno dell’auto numerose dosi di cocaina, due telefoni cellulari e banconote di piccolo taglio in tasca all’uomo, presumibilmente ricavate dalla vendita dello stupefacente.
Successivamente gli agenti procedevano anche alla perquisizione della stanza del B&B dove il cinquantenne alloggiava, rinvenendo circa 150 dosi di stupefacente, oltre 3500 euro in contanti occultati all’interno di una giacca, materiale per il confezionamento della droga e un quaderno con appunti, nomi e cifre probabilmente riferibili all’attività di spaccio.
Tutto il materiale pertinente il reato veniva sottoposto a sequestro e l’uomo veniva tratto in arresto dagli agenti del Commissariato di Tivoli.
Successivamente il Gip del Tribunale di Tivoli convalidava l’arresto correttamente eseguito e disponeva per l’uomo la misura cautelare degli arresti domiciliari.