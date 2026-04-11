CAVE – Coca, crack e hashish giallo: pusher preso con due etti di droga

Nella serata di mercoledì 1 aprile 2026 i Carabinieri della Stazione di Cave hanno arrestato in flagranza di reato un 23enne italiano con precedenti specifici, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
Nel dettaglio, nella serata di mercoledì, una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Cave è intervenuta nei pressi della località Bivio Cruci, dove ha fermato una Fiat Panda che transitava in direzione Valmontone con a bordo due uomini già noti alle forze dell’ordine per precedenti vicende legate allo spaccio di sostanze stupefacenti.
Alla luce di tali circostanze, i militari hanno proceduto a un controllo approfondito, successivamente esteso alle abitazioni di entrambi i soggetti.
Nel corso della perquisizione domiciliare effettuata presso l’abitazione di uno dei due un 23enne residente a Palestrina, è stata rinvenuta un’ingente quantità di sostanza stupefacente: circa 79 grammi tra cocaina e crack, suddivisi in due involucri, nonché 120 grammi di hashish del tipo “giallo”, una resina derivata dalla cannabis particolarmente richiesta per l’elevato contenuto di THC.
La Procura della Repubblica di Tivoli ha disposto il giudizio direttissimo, celebrato il 2 aprile, al termine del quale il Tribunale ha applicato la misura degli arresti domiciliari.
Lo stupefacente è stato posto sotto sequestro, unitamente alla somma in contanti pari a 700 euro, ritenuta provento dell’attività illecita.