MARCELLINA – Anche oggi il paese è coi rubinetti a secco

Acea Ato2 comunica che, a causa dei forti consumi, oggi sabato 11 aprile si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibili mancanze d’acqua nel Comune di Marcellina.
In particolare, le zone interessate sono le seguenti:
- intero territorio.
Un servizio di rifornimento con autobotte sarà disponibile presso:
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via Gramsci (angolo Via Rismondi)
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via San Polo (angolo Via Monte Gennaro)
Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente tramite il numero verde 800 130 335.
Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 130 335.
Acea Ato 2 si scusa per il disagio.