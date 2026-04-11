MARCELLINA – Anche oggi il paese è coi rubinetti a secco

Cronaca, Tiburno Quotidiano / 11 Aprile 2026

Comunicato stampa di Acea Ato2: "Colpa dei forti consumi"

Acea Ato2 comunica che, a causa dei forti consumi, oggi sabato 11 aprile si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibili mancanze d’acqua nel Comune di Marcellina. 

In particolare, le zone interessate sono le seguenti:

  • intero territorio.

Un servizio di rifornimento con autobotte sarà disponibile presso:

  • via Gramsci (angolo Via Rismondi)

  • via San Polo (angolo Via Monte Gennaro)

 

Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente tramite il numero verde 800 130 335.

Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 130 335.

 

Acea Ato 2 si scusa per il disagio.

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