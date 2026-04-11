CICILIANO – Lavori in corso al Parco pubblico: arrivano i vandali

Una settimana prima era stata aperto il cantiere con l’obiettivo di trasformarlo in un luogo sicuro e condiviso.

Troppo bello per essere vero.

Così ora l’amministrazione comunale di Ciciliano, oltre a riqualificare le aree ludiche, dovrà anche riparare i danni causati dai vandali nel parco pubblico.

Il fatto è stato denunciato martedì scorso 7 aprile dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Massimiliano Calore sulla pagina Facebook istituzionale.

Il 30 marzo l’impresa “Di Pietro Srl” di Gerano ha iniziato i lavori per il completamento delle aree ludiche destinate all’infanzia del parco pubblico per un importo pari a 65.535,44 euro la fine dei quali è prevista per il 28 maggio prossimo.

Ma durante il ponte di Pasqua e Pasquetta i vandali hanno lasciato il segno, sventrando la recinzione probabilmente per accedere al campo di calcetto in erba sintetica.

“Si lavora per continuare a migliorare il nostro Parco Giochi, anche nel ripristinare i danni causati da atti di vandalismo – il comunicato dell’amministrazione Calore – Prosegue l’impegno per creare un luogo sicuro e condiviso, dove bambini, famiglie e tutta la comunità possano incontrarsi.

Il prossimo obiettivo sarà reperire risorse per interventi sulla struttura polivalente e sui servizi, così da rendere l’intero spazio ancora più funzionale e accogliente per tutti”.