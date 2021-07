MENTANA – Stasio eletto presidente della Confraternita di Sant’Antonio Abate

Lunedì 14 giugno, nella sede di via III novembre, la Confraternita di Sant’Antonio Abate si è riunita per procedere all’elezione del presidente e delle altre cariche previste dallo Statuto.

L’assemblea – alla quale come in passato ha preso parte una folta rappresentanza femminile, motivo di grande soddisfazione per i convenuti – presieduta dal confratello Vittorio Vittori con l’ausilio del segretario Umberto Pace, si è svolta in un clima sereno e intimamente partecipato.

Dopo un breve preambolo, i confratelli e le consorelle hanno unanimemente eletto quale nuovo presidente Felice Domenico Stasio e, a seguire, proceduto all’elezione delle altre cariche: vicepresidente Giuseppe Susini, coadiuvato dai confratelli Umberto Pace e Angelo Galatà, segretario Roberto Tomassini coadiuvato da Paola Plebani, tesoriere Piero Scipioni coadiuvato dalle consorelle Elvira Vittori e Serena Guidarelli, consiglieri Luigi Guidarelli, Salvatore Ferrara, Mario Di Pietro e Vittorio Vittori.

“Nell’accettare senza riserve questo prestigioso incarico che mi onora profondamente e che cercherò di svolgere al meglio delle mie possibilità – spiega il neo presidente Felice Domenico Stasio – ringrazio i confratelli e le consorelle per la fiducia che hanno voluto accordarmi e non nascondo, insieme alla consapevolezza del lavoro da fare, la particolare emozione che provo in questo momento. un’emozione, che insieme alla devozione per Sant’Antonio, ha sempre segnato i tanti anni al servizio della Festa e che fu particolarmente intensa nel 2017, quando la mia richiesta di essere imbussolato, venne immediatamente benedetta con l’estrazione e poi, pochi giorni fa, in occasione del rinnovo del Consiglio direttivo della Confraternita, quando sono risultato il primo degli eletti. Rivolgo un pensiero e un ringraziamento particolare al presidente uscente Vittorio Vittori, che ha svolto il suo ruolo con encomiabile serietà e abnegazione, certo di poter contare sulla sua esperienza e capacità. Sono altrettanto certo che tutta la Confraternita darà il massimo, ora che finalmente l’incubo della pandemia sembra affievolirsi e che il ritorno alla normalità sia prossimo, in vista degli appuntamenti che abbiamo in animo di organizzare: il “Natale Mentanese” e a seguire i solenni festeggiamenti in onore di Sant’Antonio Abate, dove saranno di particolare importanza le capacità, la freschezza e l’aiuto della festarola attuale Noemi e della futura festarola Eleonora. E con tutto il fiato che abbiamo in gola… un’altra volta sola sola Evviva Sant’Antonio”.

