Veni, vidi, vici…

Sono venuto, ho visto, ho vinto

Italia-Belgio si è giocata anche sui social e, come in campo, si è chiusa con una vittoria degli Azzurri. A lanciare la provocazione sono stati i Diavoli Rossi che, prima dei quarti di finale di Euro 2020, avevano pubblicato su Twitter l’immagine di un Romelu Lukaku in versione gladiatore. Il post citava il motto passato alla storia “Veni, vidi…” (sono venuto e ho visto) con tanto di puntini di sospensione.

Peccato che mancasse il verbo finale, “vici”, ho vinto.

Ci hanno pensato i ragazzi della Nazionale che, concluso il match vittoriosamente per 2 a 1, hanno postato proprio la parola mancante, in tricolore.