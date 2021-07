Lo sceneggiatore di Terminator e l’ecstasy

Fin dai tempi più lontani musicisti, pittori, scrittori e artisti a volte cercano l’ispirazione utilizzando allucinogeni e non solo. James Cameron appartiene a questa categoria dato che ha confessato di aver “inventato” John Connor, protagonista di “Terminator 2 – Il giorno del giudizio” dopo essersi fatto di “: ecstasy mentre scrivevo appunti. E pensai: sai una cosa? L’idea di una guerra nucleare è proprio antitetica alla vita. E da lì è nato il ragazzino”. John Connor, è un personaggio del ciclo di film su Terminator. Nel secondo film, Terminator 2 – Il giorno del giudizio, è interpretato da Edward Furlong, in Terminator 3 – Le macchine ribelli è interpretato da Nick Stahl, in Terminator Salvation è interpretato da Christian Bale.

