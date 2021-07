L’obiettivo iniziale era di assegnarne otto, ma per il momento sono soltanto due i giardini pubblici di Guidonia Montecelio affidati in gestione ai privati.

Si tratta del “Parco Dottor Giovanni Maria Cutuli” di piazza San Giuseppe Artigiano a Villanova e del “Parco del Fungo” di Piazzale Licio Giorgieri di Colle Largo, a Guidonia Centro.

E’ l’esito dell’indagine di mercato per la concessione del servizio di custodia, pulizia e manutenzione con la possibilità di promuovere iniziative ed attività commerciali.

Giovedì 24 giugno il dirigente all’Ambiente Egidio Santamaria e il funzionario Alberto Latini hanno aggiudicato per sei anni rinnovabili il Parco di Villanova alla “Mama 824 srls” del 53enne imprenditore di Villa Adriana Ermanno Mandaglio mentre quello di Colle Largo è stato assegnato per la stessa durata all’Associazione Culturale “Pag-Ets” (Playground Alcyone Guidonia-Ente Terzo Settore) presieduta dal 28enne Emanuele Silvestri, che già gestisce il campo di basket antistante la Chiesa Santa Maria di Loreto a Guidonia.

“Mama 824 srls” ha vinto la gara aumentando del 65,27% l’importo netto annuo a base d’asta garantendo il pagamento di un canone complessivo di 72.342,65 iva esclusa. Un’offerta che la Commissione presieduta dal dirigente Santamaria e composta dal regista e attore Massimiliano Dau insieme all’esperto nell’ambito organizzativo e sportivo Amerigo Patrizio Troiani, ha ritenuto più conveniente rispetto ad altre due proposte, quelle dell’azienda di ristorazione “Ottopiù Srl” di Roma e di Roberto Onorati, già gestore del bar del Centro sportivo de La Botte.

Viceversa la “Pag-Ets”, associazione fondata a febbraio 2020, è stata l’unica interessata a gestire l’area verde di Colle Largo versando al Comune un canone mensile di 304 euro e 12 centesimi con un aumento del 15% sull’importo a base d’asta.

In realtà, c’è un terzo giardino in via di assegnazione: si tratta del “Parco Mocata” di via Monte Gran Paradiso a Colleverde messo a bando per un canone mensile di 601,71 opzionato da “La Banca del Sapore”, il negozio di prodotti alimentari biologici e per celiaci nella piazza centrale del quartiere.

Nelle intenzioni iniziali dell’amministrazione 5 Stelle l’affidamento oneroso riguardava anche il “Parco Valle Pilella” di via Nievo a Villanova e il “Giardino Via La Maddalena” a Setteville Nord per i quali non sono pervenute offerte, oltre al “Parco di Valerio” di via Percile sempre a Setteville Nord.

Infine la concessione del “Parco Oasi degli Angeli” di via Rosata a Colle Fiorito era stata inizialmente messa a bando e successivamente revocata. (ma. sa.)

I PROGETTI DI RILANCIO

Uno gestirà il parco più grande e frequentato della città. L’altro si è aggiudicato l’area verde nella “zona in” di Guidonia. Ermanno Mandaglio e Emanuele Silvestri sono i due concessionari del Giardino Cutuli e del Parco del Fungo, ai quali spettano custodia, pulizia e manutenzione ordinaria, oltre a progetti migliorativi con l’organizzazione di attività ludico-ricreative, sportive, educative e culturali.

Il progetto di Mandaglio prevede l’apertura dalle 6 alle 20 d’inverno e dalle 6 a mezzanotte d’estate. Il primo passo sarà la riqualificazione del chiosco bar a servizio degli utenti, il ripristino della fontanella, la revisione dei giochi già presenti, l’installazione di un impianto di videosorveglianza per prevenire eventuali raid vandalici nel parco e di un defibrillatore da utilizzare in casi di infarto.

Durante i sei anni l’imprenditore prevede la realizzazione di una serie di opere, a cominciare da un’area cani, quindi un orto didattico e un percorso sensoriale per bambini, un percorso fitness per sportivi e il BookCrossing, iniziativa di distribuzione gratuita di libri.

Infine l’installazione di un’altalena per disabili, probabilmente l’unica in tutta la città.

E’ un progetto ambizioso quello presentato dal presidente di “Pag-Ets” Emanuele Silvestri, 28enne di Albuccione, una laurea in Fashion Styling, un lavoro nell’ambito della moda e insegnante di pallacanestro. Un progetto di riqualificazione del Parco del Fungo, attualmente dotato soltanto di giochi per bambini, spazio mattonato e prato verde.

“L’obiettivo – spiega Silvestri – è trasformarlo in un luogo di aggregazione, un punto di riferimento per lo sport, la cultura e la musica”.

Il primo passo sarà installare il chiosco un tempo esistente ma mai reso agibile, vandalizzato e successivamente eliminato.

“Il nostro target saranno le famiglie – premette Silvestri – che potranno portare i figli a giocare sullo scivolo e sull’altalena. Per questo il parco sarà messo in sicurezza e recintato. Il progetto prevede un mercato di oggettistica in concomitanza delle feste di Natale e Pasqua, un mercato di frutta e verdura a chilometro zero, un mercato del riciclo e dell’usato aperto ai privati, anche per sensibilizzare i cittadini sul tema dei rifiuti, attività che già svolgiamo coi ragazzi che frequentano il campo di basket.

Il parco sarà anche uno spazio per serate musicali e per festival degli artisti locali. L’obiettivo è anche proseguire il progetto “Support your locals” avviato durante la pandemia presso il campo di basket della chiesa che ha permesso ad alcune Associazioni sportive di continuare le attività all’aria aperta”. (ma. sa.)