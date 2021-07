Ex Cartiera Amicucci, l’assegnazione definitiva slitta a settembre

Slitta l’aggiudicazione definitiva della gara da parte dello studio romano “Aut aut architettura”, il vincitore tra i cinque finalisti del bando per la realizzazione del nuovo Auditorium e del parcheggio nell’area dell’ex Cartiera Amicucci.

Doveva essere il 14 luglio la dead-line per la verifica dei requisiti tecnici ed economici prescritti dal codice degli appalti dello studio vincitore e per permettere la presentazione di eventuali osservazioni.

Il comune di Tivoli però deve ancora ricevere alcuni documenti, da tre dei cinque studi partecipanti, atti fondamentali per l’assegnazione definitiva della gara. Si tratta non solo di documenti amministrativi ma anche di quelli riguardanti i requisiti economici, cioè la verifica di precedenti lavori svolti con altre pubbliche amministrazioni. In questo caso potranno essere anche solo riferimenti che poi l’amministrazione di Tivoli dovrà verificare e certificare con le altre amministrazioni in questione.

“Molto probabilmente con agosto di mezzo tutto questo iter si potrà concludere verosimilmente solo a settembre.”- così l’assessore ai Lavori Pubblici del comune di Tivoli, Laura Di Giuseppe.

Solo a quel punto ci sarà il via libero definitivo e i progettisti potranno incominciare a lavorare fattivamente alla redazione dei livelli di progettazione definitivo ed esecutivo.