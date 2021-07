Ambientalisti contro il G20 di Napoli

Organizzazioni non governative hanno sollecitato il G20 di Napoli affinché si prendano misure convincenti. Queste consistono nell’ “adottare un pacchetto post-pandemico che affronti di petto l’emergenza climatica”, per mantenere il riscaldamento globale “al di sotto della soglia di sicurezza di 1,5°C”. In caso contrario, “la battaglia per la giustizia climatica continuerà con tutti gli strumenti a disposizione, inclusi quelli legali”. Riporta l’Ansa, che hanno scritto al vertice prevedendo l’insufficienza delle misure intraprese: “il G20 rappresenta le economie più industrializzate del mondo” –l’obiezione di fondo. Questi stati rappresentano più dell’80% del PIL mondiale, il 60% della popolazione del pianeta e circa il 75% delle emissioni globali di gas serra (GHG).

