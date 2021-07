Trasportavano di tutto e di più senza uno straccio di autorizzazione. Così oggi, mercoledì 28 luglio, i Carabinieri Forestali di Guidonia e Ciciliano in via della Selciatella hanno beccato e denunciato un italiano e un romeno sequestrando il mezzo a bordo del quale viaggiavano.

I militari hanno fermato un furgone Renault Master nei presso di un Centro di smaltimento rottami. Al volante c’era il titolare, un 62enne italiano di Passo Corese, e al suo fianco viaggiava un 42enne romeno residente nello stesso paese della provincia di Rieti, che gli avrebbe fatto da facchino: nel cassone i Forestali hanno rinvenuto una montagna di materiale ferroso tra reti, scale, tubi delle caldaie, termosifoni e traversine, oltre ad una bombola del gas.

Nessuno dei due uomini aveva l’iscrizione all’Albo dei Gestori ambientali né il formulario della provenienza dei rifiuti, così per entrambi è scattata la denuncia per trasporto e gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi in concorso.

Il furgone è stato sequestrato.

