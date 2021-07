Covid, stabilito nuovo record a Tokyo

Ci si aspettava dalla città sede delle Olimpiadi altri primati, ma non è detto che le due evidenze – Covid e Olimpiadi – non siano connesse. In un solo giorno 4.058 nuovi casi.

A dirlo è l’amministrazione cittadina. La metropoli attesta un nuovo record di casi giornalieri.

Cresce il prevedibile disappunto della città che non voleva fosse confermata l’effettuazione di questo grande evento mondiale che solitamente porta prestigio, onorabilità, denaro. Stavolta porta anche Covid.

Troppo grande la rappresentanza degli sportivi con il loro accompagnatori per stabilire una vera e propria bolla di isolamento. E poi un grande evento come le Olimpiadi porta sempre un ingresso di turismo a cui la città deve rispondere in termini di accoglienza alberghiera ma pagandone anche i costi dell’ingresso di persone. E i costi del turismo in questi ultimi due anni si chiamano Covid.