Malore sul palco, il leader degli Stadio ricoverato in prognosi riservata

Il cantante degli Stadio Gaetano Curerri è ricoverato presso l’ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno dopo essere stato colto da un malore la scorsa notte mentre stava concedendo l’ultimo bis del concerto che ha tenuto a San Benedetto del Tronto nell’ambito della rassegna “Nel cuore e nell’anima. Ritratti d’autore in musica e parole”. Mentre cantava “Piazza Grande” dell’amico Lucio Dalla ha iniziato a barcollare e si è fermato, immediatamente sorretto dagli altri musicisti del Solis String Quartet. “Canzoni da camera”, il titolo della serata. I componenti della band si sono accorti subito del malessere di Gaetano e lo hanno abbracciato evitandogli di cadere. I primi soccorsi gli sono stati portati da un medico, il dottor Mariani, che stava assistendo al concerto, poi l’artista è stato poi trasferito con urgenza in ambulanza al nosocomio ascolano.

Il malore accusato è di origine cardiaca, a quanto si apprende. Il leader degli Stadio è ricoverato nell’Unità di terapia intensiva cardiologica dove i medici si sono riservati la prognosi. Da fonti ospedaliere si avanza l’ipotesi di un ictus. Sarebbe il secondo episodio del genere: già nel 2003 Curreri era stata colpito da un ictus durante un live della banda ad Acireale.

+++Aggiornamento+++

“Siamo veramente felici di comunicarvi che Gaetano ha superato brillantemente l’infarto e adesso sta bene. L’abbiamo sentito via telefono e ringrazia tutti per l’affetto e le belle parole spese per lui. Ci uniamo anche noi ai suoi ringraziamenti che condividiamo pienamente, in queste ore difficili il vostro supporto ci ha aiutato tanto, vi teniamo aggiornati. Grazie ancora”