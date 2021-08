Attacco hacker al CED della Regione, Zingaretti: “virus ancora presente nel sistema”

La situazione è molto seria e molto grave – dichiara nella live Facebook il Presidente della Regione Nicola Zingaretti – Il sistema ora è spento per consentire la verifica interna del sistema e soprattutto non è possibile riaccenderlo per evitare del propagarsi di ulteriori danni essendo il virus presente nel sistema.

Ci scusiamo con i cittadini e le cittadine ci saranno ritardi e lentezze, ma stiamo lavorando al fine di risolvere nel più breve tempo possibile consapevoli della complessità dell’attacco. LAZIOCrea conferma che i dati della sanità Regionale sono in sicurezza, né violati, né catturati. – conclude –