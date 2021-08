Castelnuovo di Porto – Successo della nuova formula del campo calciotto di via Montefiore

La nuova formula di utilizzo gratuito del campo di calciotto di via Montefiore, messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale per promuovere lo sport e le attività all’aria aperta tra i giovani fra i 16 e i 18 anni, ha fatto breccia nel cuore dei ragazzi di Castelnuovo di Porto.

Questa sera si giocherà la prima partita prenotata a nome di Antonio Grauso, il ragazzo che oggi si è recato per primo in comune per effettuare la prenotazione riservata.