Castelnuovo di Porto, fondi per gli affittuari insolventi

Chi a Castelnuovo di Porto non è riuscito a pagare l’affitto per motivi di necessità legati alla crisi economica, potrà contare su un contributo del Comune. Lo ha reso noto con un comunicato l’amministrazione comunale. Per accedere al sostegno, riservato agli inquilini morosi incolpevoli titolari di contratti di locazione, bisognerà consultare l’avviso pubblico ( http://www.comune.castelnuovodiporto.rm.it/avviso…/ ).

“Con il presente Avviso Pubblico”, viene specificato nella nota, “sono avviate le procedure finalizzate ad individuare gli inquilini morosi incolpevoli in possesso dei requisiti per accedere ai contributi messi a disposizione dalla Regione Lazio con Delibera di Giunta Regionale n. 409 del 25 giugno 2021”. Il bando comunale è pubblicato con la modalità di “bando aperto” al fine di ricevere e valutare le domande dei soggetti richiedenti e consentire l’accesso ai contributi in qualsiasi periodo nel quale è attiva la gestione del fondo, fino ad esaurimento delle risorse regionali.

Condividi l'articolo: