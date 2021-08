GUIDONIA – IperCoop, domenica la chiusura definitiva

Dall’8 agosto 2021 cala il sipario sull’ipermercato “IperCoop” presente nel centro commerciale Tiburtino da 12 anni, per lasciare il posto al Conad del gruppo C.R. S.p.a.

Ma se i locali dell’ipermercato riceveranno una ristrutturazione in favore di spazi più contenuti, passando da 4500mq a 2800mq, i 62 dipendenti dell’ipermercato entreranno in cassa integrazione già dal 2 agosto, decisione alla quale i sindacati si sono fermamente opposti per contratti che non eguagliano le precedenti condizioni di assunzione.

È per questo che i rappresentanti sindacali dei dipendenti IperCoop saranno mercoledì 4 agosto in regione per definire la riorganizzazione della cassa integrazione con la sezione Promozione e tutela del lavoro della giunta regionale e cercare di garantire un futuro ai 62 dipendenti della Coop.

I lavoratori dell’ipermercato hanno diramato via social una lettera per ringraziare tutti i clienti del supermarket che li hanno sostenuti in questi anni:

“Coop, così è come lo vedete voi. Così è come lo vediamo noi.

E’ con grande rammarico e profonda tristezza nel cuore che noi Rsa Cgil, Cisl, Uil insieme a tutti i lavoratori dell’Ipercoop di Guidonia annunciamo l’imminenti chiusura del “nostro” punto vendita.

Ringraziamo tutti i soci e consumatori per aver scelto noi dal 2009 ad oggi. Noi credevamo profondamente che una “buona spesa potesse cambiare il mondo”.

Sfortunatamente nel territorio di Guidonia non sarà più possibile. E’ stato un vero piacere servirvi in questi anni. Speriamo che un giorno le “politiche” aziendali di “riorganizzazione” possano nuovamente includere Guidonia nei loro piani di sviluppo.

Grazie, con affetto tutti i lavoratori dell’Ipercoop di Guidonia.”

