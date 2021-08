L’attacco hacker blocca la prevenzione oncologica

L’attacco hacker al sito della Regione Lazio blocca in parte anche Vaccintour. Oggi, 3 agosto, nella tappa a Castel Madama l’ambulatorio mobile ha potuto garantire solo la somministrazione di vaccini ma non il previsto servizio di prenotazione per la prevenzione oncologica. A rischio anche l’appuntamento di Vaccintour organizzato per il 4 agosto a Montecelio. Nel caso il sito di Salute Lazio non dovesse tornare in funzione domani anche a Montecelio, in piazza San Giovanni, nel camper messo a disposizione della Asl Rm5 sarà possibile eseguire senza prenotazione il vaccino anti-covid Janssen della Johnson & Johnson ma non gli screening oncologici.

Con Vaccintour, invece, in base alle ultime direttive sarebbe stato possibile prenotare accertamenti per la prevenzione dei tumori della mammella (donne nella fascia di età 50-74 anni); lo screening per la prevenzione dei tumori del collo dell’utero (donne nella fascia di età 25-64 anni) e quello per la prevenzione dei tumori del colon retto (uomini e donne nella fascia di età 50-74 anni), senza richiesta del medico di base. L’attacco hacker però ha bloccato anche le prenotazioni di prenotazioni al tumore.