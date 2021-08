Mentana diventa Città

Mentana è stata riconosciuta “Città”. Il decreto col titolo di “Città di Mentana” è stato consegnato in Comune il 3 agosto al sindaco Marco Benedetti dal Prefetto di Roma, Matteo Piantedosi. Benedetti ha ringraziato il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese e in particolare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella “che ha riconosciuto le profonde motivazioni per la concessione del titolo, onorando così la nostra comunità”. Altri ringraziamenti sono stati riservati all’assessore alla cultura Barbara Bravi e all’ex segretario generale del Comune Vincenzo Pecoraro “che fin dall’inizio hanno creduto e lavorato affinché venisse assegnato il titolo”, ha dichiarato il sindaco”.

Il titolo di Città è stato conferito al Comune di Mentana per meriti e riconoscimenti che riguardano la sua storia millenaria. “Una giornata importante per una Città importante”, ha concluso il primo cittadino.