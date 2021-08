Guidonia Montecelio – Il giorno del Vaccintour

Dalle ore 9:30 alle 12:30 di oggi, 4 agosto, si è tenuta la tappa del Vaccintour in Piazza San Giovanni a Montecelio. Il vaccino a disposizione per la somministrazione senza prenotazione era il Janssen della Jonhson & Johnson.

