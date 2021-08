Castel Madama ottiene un finanziamento regionale

Il Comune di Castel Madama ha ottenuto un finanziamento di 200mila euro per lavori di manutenzione straordinaria su viabilità comunale. La Regione Lazio, infatti, ha approvato la determina di approvazione dell’elenco di interventi “per la messa in sicurezza della rete stradale regionale” e “a carattere locale”. Nella richiesta del finanziamento ottenuto dal Comune di Castel Madama era stata indicata la necessità di effettuare i lavori di messa in sicurezza su tratti di strada di:

Via Fonte Cavallo

Via Prato del Ghiaccio

Via delle Madonne

Via Cerqua Cotta

Via di Valle Caprara

Via del Formello

Via delle Uccetta

Via Monitola

Via delle Cerqueta

Via delle Muratelle

Via San Chirico

“Tali interventi – scrivono in una nota gli amministratori comunali – riguarderanno sia lavori di manutenzione che di messa in sicurezza dei tratti stradali che permetteranno una riqualificazione e un migliore collegamento di molte aree comunali.”