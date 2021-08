Watermelon che passione!

Questa è, e sarà ancora per un po’, un’estate all’insegna della frutta e verdura di stagione. Sicuramente sono stati d’aiuto anche i prezzi che non sono aumentati rispetto all’anno precedente. Un record, se vogliamo, in barba agli eventi climatici di quest’inverno che è stato particolarmente freddo e caratterizzato da varie precipitazioni nel periodo della fioritura.

Bmti all’Ansa incorona come leader della classifica riguardante la frutta le angurie e meloni, che registrano un’ampia disponibilità di prodotto con conseguente calo dei listini attestandosi rispettivamente a 0,30 euro/kg e 0,80 euro/kg.