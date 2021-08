Una volpe in giardino. Succede a Castel Madama, in una villa in località Sant’Anna. Per due volte una famiglia si è ritrovato un esemplare (o forse due esemplari diversi) di volpe in giardino, e in pieno giorno. Il primo episodio risale ai primi di agosto, la volpe si è introdotta di soppiatto e ha azzannato due piccoli di oca, ma è stata messa in fuga dal pastore tedesco di proprietà. La seconda intrusione un paio di giorni fa. La volpe, che è sembrata un esemplare adulto, probabilmente più grande della prima, è entrata direttamente dal cancello in quel momento aperto. “Non abbiamo avuto paura. Ma un nostro movimento l’ha spaventata ed è scappata via”, spiegano i proprietari della villa.

“Se una volpe entra in giardino la cosa migliore da fare è lasciarla uscire e controllare i punti di entrata e di uscita e chiuderli”, raccomanda Ilaria Guj zoologa tiburtina, guardiaparco al Parco dei Monti Simbruini. “Bisogna essere attenti perché a volte può non bastare la recinzione. Le delimitazioni, infatti, dovrebbero essere interrate almeno trenta centimetri perché la volpe scava. E così si lasciano fuori anche tassi, istrici e cinghiali”. Altra raccomandazione della zoologa: “Non lasciare cibo in giro, tipo contenitori dell’umido o le crocchette per i gatti”.