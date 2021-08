Monterotondo – Cittadinanza onoraria al fondatore della Comunità di Sant’Egidio

Il fondatore della Comunità di Sant’Egidio cittadino onorario di Monterotondo. Nell’ultimo Consiglio comunale è stata approvata la mozione votata da tutte le forze di maggioranza e dal movimento 5 stelle, per conferire la cittadinanza onoraria ad Andrea Riccardi, considerato uno degli “eroi moderni”, grazie al contributo messo in campo per il raggiungimento della pace in alcuni paesi della parte più povera del mondo. Riccardi, nato a Roma nel 1950 è uno storico, accademico, attivista e politico italiano e fondatore, appunto, nel 1968 della Comunità di Sant’Egidio. Dal 22 marzo 2015 è presidente della Società Dante Alighieri. La Comunità di Sant’Egidio oggi riconosciuta da diversi paesi ed organizzazioni internazionali come una istituzione sovranazionale.

“La città di Monterotondo da sempre crede nella pace e nella collaborazione e convivenza fra popoli”, motiva la decisione una nota del Comune, “Organizzazioni cattoliche e laiche lavorano su questa tematica e nel tempo hanno contribuito a creare una città multietnica e antirazzista. Riteniamo sia necessario trovare un modo rispettoso dei diritti per accogliere chi fugge, evitando nel contempo i rischi della morte nel mare o nel deserto o le vessazioni dei trafficanti di uomini e dei neo-schiavisti”.



Il Consiglio Comunale, grazie anche al contributo ed al lavoro portato avanti dall’Assessore al Volontariato e Inclusione Matteo Garofoli, ritiene che la soluzione dei Corridoi umanitari, proposta dalla Comunità di Sant’Egidio sia una soluzione indispensabile e per questo la sostiene.

I corridoi umanitari prevedono l’accoglienza per i rifugiati più vulnerabili (donne, bambini, anziani e malati) provenienti da Medio Oriente e – in un secondo momento – dal Corno d’Africa, avviando nei paesi di transito (Libano ed Etiopia), prima dell’arrivo in Europa, la valutazione della posizione dei candidati alla protezione internazionale e all’asilo e consentendo loro di viaggiare ed essere accolti in totale sicurezza. I corridoi umanitari sono anche una risposta ai “viaggi della morte” e al trafficking. Totalmente gratuiti per i Paesi che decidono di adottarli.

“La collaborazione fra il Comune di Monterotondo e la Comunità di Sant’Egidio è in atto da anni dando sostegno ai più fragili. Pertanto, attraverso questo ordine del giorno abbiamo voluto rinsaldare quel rapporto di fiducia e collaborazione, messo in campo dalle giunte Lupi e Alessandri e portato avanti dal sindaco Varone, che noi tutti vogliamo proseguire anche in futuro”, si specifica ancora.