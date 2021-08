Oggi pomeriggio intorno alle 17 circa una bomba d’acqua unita ad un forte vento e alla grandine ha arrecato danni ad alcune case di Monterotondo Scalo.

Diversi alberi sono stati divelti in via Martiri di via Fani e il lucernaio di un palazzo è caduto a terra. Non si riscontrano feriti.

Sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Montelibretti e la Protezione Civile di Monterotondo, impegnati nel ripristino delle condizioni di sicurezza fino a poco fa