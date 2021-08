Slitta alla prossima settimana il funerale di Marco Tampwo

Diversamente da quanto annunciato la messa per il funerale dello sfortunato Marco Tampwo sarà celebrata la prossima settimana. La data non è ancora stata annunciata e sarà comunicata dalla famiglia del giovane ragazzo. Il ragazzo, rammentiamo, era un promessa del calcio e da poco era passato all’Atletico Terme Fiuggi, dopo l’ottima esperienza alla prima stagione in Serie D con la Us Pianese società fondata nel 1930 in provincia di Siena.

