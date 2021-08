Rubare alimenti destinati ai bisognosi, un atto vile e vergognoso. Non ha lasciato indifferenti i cittadini di Guidonia Montecelio il furto messo a segno nella serata di mercoledì 25 agosto ai danni de “Il Gabbiano Laborioso”, l’associazione di beneficenza con sede in via San Luigi Gonzaga 6, nei pressi delle cementerie Buzzi-Unicem. La Onlus si è ritrovata col magazzino svuotato di diverse centinaia di confezioni di olio, parmigiano, caffè, zucchero e scatolame. Beni destinati a 271 famiglie della città.

Così da ieri sera un gruppo di commercianti, imprenditori e liberi professionisti della zona ha organizzato una raccolta alimentare a sostegno de “Il Gabbiano Laborioso”. Gli interessati possono portare il proprio contributo (alimenti di qualsiasi genere) presso i commercianti che si sono resi disponibili come punto di raccolta.

A Guidonia Centro “Ecofficina” in viale Roma 254/B, il negozio di articoli sportivi “Didi Sport” al civico 117 e la palestra “Accademia Pugilistica Roma Est”. In piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa a Collefiorito: c’è “CanapaErawan”, mentre a Villalba: “Biocelia Guidonia” a corso Italia 158/A e la “Salumeria Celano” in via Lucania 30. Infine a Villanova il “Supermercato Di Carmine Michele &csnc” in via Giuseppe Di Vittorio 12.

Info: “Associazione Il Gabbiano Laborioso” 333 3852784