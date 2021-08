MENTANA – La soddisfazione di Spurio (Forza Italia) per l’unità ritrovata del centrodestra

Il delegato al collegio di Forza Italia Gian Maria Spurio ha espresso soddisfazione per la ritrovata unità del centrodestra a Mentana e la scelta del candidato sindaco Marco Cecilio Lodi.

“Come delegato al collegio del Segretario Regionale di Forza Italia, Claudio Fazzone esprimo la mia soddisfazione per la ritrovata unità del Centro Destra mentanese attorno alla prestigiosa figura dell’architetto Marco Lodi – spiega Spurio – Unità fortemente perseguita dall’amico e commissario per Mentana, Roberto Moscatelli in una trattativa lunga e difficile, ma che alla fine ha trovato la sua sintesi. Ancora una volta, anche a Mentana, Forza Italia dimostra di essere quella forza centrale fondamentale per tutta la compagine del Centro Destra. Inoltre Forza Italia sarà presente a Mentana con il suo simbolo e i suoi candidati. Una duplice vittoria che sottolinea la nostra vitalità e la nostra capacità di interpretare le esigenze di tutto quel popolo di centro che in politica vuole essere rappresentato dal nostro partito. Ringrazio tutti coloro che si sono prodigati per raggiungere questo risultato, i nostri dirigenti, i quadri del partito, senatori, deputati e personalità locali e anche coloro che responsabilmente hanno fatto un passo in dietro. Gian Maria Spurio Delegato regionale del Collegio per Forza Italia”.